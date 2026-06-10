 «خيال الظل» يشارك في في مهرجان Ischia Global Film & Music Festival بإيطاليا - بوابة الشروق
الأربعاء 10 يونيو 2026 2:19 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لـ مصير منتخب مصر في كأس العالم 2026؟
النتـائـج تصويت

«خيال الظل» يشارك في في مهرجان Ischia Global Film & Music Festival بإيطاليا


نشر في: الأربعاء 10 يونيو 2026 - 2:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يونيو 2026 - 2:09 م

يشارك فيلم "خيال الظل" في المسابقة الرسمية بالدورة الرابعة والعشرين من مهرجان Ischia Global Film & Music Festival، أحد أبرز المهرجانات السينمائية والموسيقية الدولية، والذي يقام في جزيرة إسكيا الإيطالية خلال الفترة من 12 إلى 19 يوليو المقبل.

يناقش "خيال الظل" قضية اجتماعية وإنسانية بالغة الأهمية، وهي التأثير النفسي للخلافات الزوجية على الأطفال. فالفيلم لا يركز على أسباب الخلاف أو على إدانة أي طرف، بل يوجه عدسته نحو الطفل الذي يجد نفسه شاهدًا دائمًا على النزاعات، دون أن يمتلك القدرة على إيقافها أو حتى فهمها بشكل كامل.

الفيلم بطولة ياسين مصطفى وعلي أبو زيد، وأداء صوتي سلمى يعد حلمي ومي زويد ومحمد فتحي وأحمد الكيال، ومن إخراج كريم مكاوي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك