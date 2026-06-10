«خيال الظل» يشارك في في مهرجان Ischia Global Film & Music Festival بإيطاليا

يشارك فيلم "خيال الظل" في المسابقة الرسمية بالدورة الرابعة والعشرين من مهرجان Ischia Global Film & Music Festival، أحد أبرز المهرجانات السينمائية والموسيقية الدولية، والذي يقام في جزيرة إسكيا الإيطالية خلال الفترة من 12 إلى 19 يوليو المقبل.

يناقش "خيال الظل" قضية اجتماعية وإنسانية بالغة الأهمية، وهي التأثير النفسي للخلافات الزوجية على الأطفال. فالفيلم لا يركز على أسباب الخلاف أو على إدانة أي طرف، بل يوجه عدسته نحو الطفل الذي يجد نفسه شاهدًا دائمًا على النزاعات، دون أن يمتلك القدرة على إيقافها أو حتى فهمها بشكل كامل.

الفيلم بطولة ياسين مصطفى وعلي أبو زيد، وأداء صوتي سلمى يعد حلمي ومي زويد ومحمد فتحي وأحمد الكيال، ومن إخراج كريم مكاوي.