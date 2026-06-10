إسرائيل تعلن افتتاح مكتب تمثيلي في بابوا غينيا الجديدة

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ستفتتح مكتبا تمثيليا في بابوا غينيا الجديدة، وذلك عقب محادثة أجراها مع رئيس وزراء البلاد جيمس مارابي.

وقال ساعر في منشور عبر منصة "إكس" إنه شكر مارابي على دعمه وعلاقاته مع إسرائيل، مشيرا بشكل خاص إلى قرار بابوا غينيا الجديدة نقل سفارتها إلى القدس المحتلة عام 2023، وفقا لـ صحيفة "جيروزاليم بوست".

وأضاف: "سنعمل على تطوير العلاقات الثنائية".

وتسعى إسرائيل خلال الفترة الأخيرة إلى تعزيز علاقاتها مع دول جزر المحيط الهادئ.

ففي وقت سابق من هذا الشهر، شارك ساعر في افتتاح السفارة الإسرائيلية الجديدة في عاصمة فيجي، سوفا، وذلك بعد 30 عاما من إغلاق السفارة السابقة.

وزعم ساعر قبل زيارته إلى سوفا: "من خلال افتتاح سفارة إسرائيل في فيجي، نواصل توسيع النشاط الدبلوماسي الإسرائيلي حول العالم بشكل عام، وفي منطقة المحيط الهادئ بشكل خاص، ونبعث برسالة تؤكد تعزيز الشراكات والعلاقات مع الدول الصديقة لإسرائيل"، وفق تعبيره.

وتقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية كاملة مع عدد من دول جزر المحيط الهادئ، من بينها ميكرونيزيا وكيريباتي وجزر مارشال وناورو وبالاو وساموا وجزر سليمان وتونجا وتوفالو وفانواتو، إضافة إلى كيانات غير أعضاء في الأمم المتحدة مثل جزر كوك ونيوي.