الرئيس اللبناني: اتخذت قرار المفاوضات وسأكمل فيه حتى النهاية

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، تمسكه بمسار المفاوضات، مشددًا على مواصلة هذا النهج حتى نهايته انطلاقًا من قناعته بأن الحروب لا تجلب سوى الخسائر لجميع الأطراف.

وبحسب الرئاسة اللبنانية، قال عون، خلال استقباله وفدًا من بلديات قضاء كسروان الفتوح، إن لبنان يعمل على تعزيز دور الدولة واستعادة مؤسساتها بعد عقود من الأزمات وسوء الإدارة والصراعات المتعاقبة.

ونوه أن «ما عاناه لبنان على مدى خمسين عامًا من سوء إدارة وفساد وحروب متتالية، لا يمكن ان ينتهي بين ليلة وضحاها».

وأوضح أن المفاوضات الجارية تهدف إلى ترسيخ سيادة الدولة اللبنانية واستعادة قرارها الوطني، بما يضمن عدم خضوع البلاد لأي وصاية أو تدخل خارجي، مؤكدًا أن لبنان دولة ذات سيادة تمتلك مقومات النهوض بجهود أبنائها.

وأشار إلى ترحيب لبنان بأي دعم خارجي يسهم في مسيرة التعافي والتنمية، مع التشديد على رفض أي تدخل في الشئون الداخلية أو أي مساعٍ لفرض أجندات تتعارض مع المصلحة الوطنية.

واختتم بالتأكيد على استمراره في خيار التفاوض، معتبرًا أنه السبيل الأمثل لحماية سيادة لبنان وتجنب كلفة الصراعات والحروب.

ومن المقرّر استئناف المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلي، التي انطلقت في 14 أبريل الماضي، في وزارة الخارجية الأمريكية، في 22 من الشهر الجاري.

وعقب انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات، يوم الثلاثاء والأربعاء الماضيين، أعلن بيان صادر عن لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل اتفاق «إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار».

وبحسب البيان، يعتمد وقف إطلاق النار على الوقف الكامل لنيران حزب الله، وإخلاء جميع عناصر الحزب من منطقة جنوب الليطاني.