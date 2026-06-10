مصاب ومفقودان إثر حريق بغرفة محركات ناقلة نفط قبالة سواحل عمان

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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الأربعاء، إصابة شخص وفقدان اثنين إثر تعرض ناقلة نفط لحريق في غرفة المحركات قبالة سواحل سلطنة عمان.

وقالت الهيئة في بيان إنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرق ميناء صحار شمالي سلطنة عمان.

وأوضحت أن السلطات المحلية أفادت باندلاع حريق في غرفة المحركات بناقلة نفط، وبأنها تعمل حاليا على المساعدة في إجلاء الطاقم.

وأضافت أن ناقلة النفط أبلغت عن حدوث إصابة واحدة وفقدان اثنين من أفراد الطاقم.

وأشارت الهيئة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي تأثير بيئي جراء الحريق، وأن السلطات تواصل التحقيق في الحادث.

ولم تتوفر معلومات إضافية بشأن العلم الذي ترفعه السفينة ولا وجهتها.

كما لم تتوفر معلومات عن سبب الحريق.