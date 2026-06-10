إسرائيل تقتل 8 لبنانيين في غارات متواصلة على الجنوب

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أُستشهد 8 لبنانيين وأصيب آخرون، الأربعاء، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بجنوبي البلاد، في إطار خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار للمرة الخامسة على بلدة مجدل زون، فيما أسفرت غارة على بلدة صديقين عن شهيدين وتدمير منازل كليا.

كما أسفرت غارات شنتها طائرات إسرائيلية على بلدة طيردبا عن 6 شهداء وعدد من الجرحى، ولا يزال آخرون تحت الأنقاض، وفقا للوكالة.

فيما نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل في بلدة الغندورية.

وشن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة صريفا، ما رفع عدد الغارات التي استهدفت البلدة إلى ثماني غارات نفذتها طائرات حربية ومسيّرة.

وفي بلدة القليعة، أدى سقوط صاروخين إلى اندلاع حريق، فيما سجل تحليق لطائرات مسيّرة فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية.

الوكالة أفادت بأن دورية إسرائيلية اقتادت صباحا عضو بلدية كفرشوبا محمد حسن الحاج والعامل أحمد صلاح ذياب إلى جهة مجهولة.

وأوضحت أنهما كانا يعملان على تشغيل وضخ المياه لتأمين احتياجات الأهالي، قبل أن توقفهما دورية إسرائيلية.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات أخرى على بلدات وقرى في جنوبي لبنان.

ومتجاهلةً هدنة بدأت في 17 أبريل الماضي، تواصل إسرائيل عدوانا بدأته على لبنان في 2 مارس الماضي، وخلّف 3666 شهيدا و11324 جريحا حتى الثلاثاء، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.