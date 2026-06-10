غارات إسرائيلية تستهدف بلدات كفردونين وطيردبا وبنعفول وخراج بلدة القليعة في جنوب لبنان

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، غارات استهدفت بلدات كفردونين وطيردبا وبنعفول وخراج بلدة القليعة في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم، على بلدتي كفردونين وطيردبا في جنوب لبنان. واستهدف بلدة بنعفول في جنوب لبنان بغارتين. وأدى سقوط صاروخين إسرائيليين في خراج بلدة القليعة الجنوبية إلى اندلاع حريق في المكان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية ليلاً بلدتي سحمر ويحمر في البقاع الغربي.، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

يذكر أن الغارات الإسرائيلية مستمرّة على مناطق واسعة في جنوب لبنان منذ الإعلان الأول لوقف إطلاق النار في 16 أبريل الماضي، ومن ثمّ تمديده في 23 أبريل الماضي لمدة 3 أسابيع. وتمديده من جديد في 15 مايو الماضي لمدة 45 يوماً .

وعقب انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، والتي عقدت على مدى يومي 2 و3 يونيو الحالي، أعلن بيان صادر عن لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل عن اتفاق "إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار. ‏ويعتمد وقف إطلاق النار على الوقف الكامل لنيران حزب الله وإخلاء جميع عناصر الحزب من منطقة جنوب الليطاني".