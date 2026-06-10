3 شهداء جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ صباح اليوم

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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان صباح اليوم، أدت حتى اللحظة إلى استشهاد 3 أشخاص، وإصابة عدد آخر.

وأشارت إلى أن الغارة الإسرائيلية المعادية على بلدة صديقين بمحافظة صور، أدت إلى سقوط شهيدين وعدد من الجرحى.

ولفتت إلى أن فرق من الدفاع المدني عملت على سحب جثة شهيد جراء الغارة الإسرائيلية على طيردبا في قضاء صور جنوب لبنان.

وواصلت إسرائيل غاراتها على الجنوب اللبناني، الأربعاء، حيث استهدف الطيران الحربي النبطية الفوقا، وكفررمان، وحبوش، فضلا عن بلدة كفردونين.

فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الأربعاء، أنه يواصل استهداف البنية التحتية لحزب الله.

وأوضحت المتحدثة باسم الجيش إيلا واوية، أن القوات الإسرائيلية تواصل استهداف البنى التحتية في جنوب لبنان، من منصات إطلاق صواريخ ومسيرات.

وادعت أن الجيش هاجم على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، بنى تحتية تابعة لحزب الله ي مدينة صور وعدة مناطق أخرى.

وزعمت أنه «تم استهداف ست بنى تحتية استخدمها حزب الله في صور»، لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني وشمال إسرائيل.

وأضافت أن «من بين الأهداف التي تم استهدافها، موقع استخدمه حزب الله لإطلاق طائرات مسيّرة انتحارية نحو القوات الإسرائيلية»، بحسب مزاعمها.

وكان المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر قرر قبل يومين، قصف بيروت دون موافقة سياسية، في حال استهدف أي صاروخ المستوطنات الشمالية، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

بدوره، تعهّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بمواصلة «العمل ضد حزب الله في لبنان».

وأضاف، قائلًا: «نرفض بشكل قاطع تهديدات إيران.. وأي محاولة إيرانية للربط بين لبنان وإيران ومهاجمة إسرائيل ستواجَه بقوة كبيرة».