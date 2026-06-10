استقبلت مستشفى مرسى مطروح العام جثة مواطن سوداني الجنسية، بعدما قذفتها أمواج البحر إلى شاطئ مدينة النجيلة غرب المحافظة، حيث يُرجح ارتباط الواقعة برحلة هجرة غير شرعية.

وبالفحص، تبين أن الجثة في حالة تحلل متقدمة، وقد جرفتها أمواج البحر إلى شاطئ مدينة النجيلة، الواقعة على بُعد نحو 80 كيلومترًا غرب مدينة مرسى مطروح.

وتشير التحريات الأولية إلى احتمال ارتباط الجثة بإحدى رحلات الهجرة غير الشرعية التي انطلقت من السواحل الليبية في اتجاه شواطئ جنوب أوروبا.

تم تحرير محضر بالواقعة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مرسى مطروح العام، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.