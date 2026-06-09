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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة تنتحل صفة طبيبة وتدير عيادة تجميل غير مرخصة بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة انتحال سيدة صفة طبيبة، وإدارة عيادة تجميل غير مرخصة بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، مع الترويج لنشاطها عبر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمة وضبطها، وتبين أنها مقيمة بمحافظة القاهرة ولها معلومات جنائية.

كما عُثر بحوزتها على مجموعة كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر، وكمية من المشغولات الذهبية، ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية.

وبمواجهتها، أقرت بممارسة نشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، مؤكدة أن المشغولات الذهبية والمبالغ المالية المضبوطة بحوزتها من متحصلات نشاطها غير المشروع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى عدد من ضحاياها الذين أيدوا ما أسفرت عنه التحريات، فيما اتهمتها إحدى الضحايا بالتسبب في إصابة بوجهها نتيجة استخدام أدوية مجهولة المصدر وحقنها بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى غلق العيادة المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.