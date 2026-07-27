اليابان: تراجع نسبة تأييد حكومة تاكايشي إلى أدنى مستوى لها منذ توليها منصبها

أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، أمس الأحد، انخفاض نسبة التأييد لحكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي بمقدار 2.1 نقطة مئوية مقارنة بالاستطلاع السابق، لتصل إلى 53.7%، وهو أدنى مستوى لها منذ توليها منصبها في أكتوبر الماضي.

وتأتي نتائج الاستطلاع في الوقت الذي مرر فيه الائتلاف الحاكم، الذي يتمتع بأكثر من ثلثي مقاعد مجلس النواب، مشاريع قوانين رئيسية، من بينها تعديل قانون الأسرة الإمبراطورية وتشريع جديد لإنشاء "عاصمة ثانية" كبديل لطوكيو في حالات الطوارئ، مثل الكوارث، بدون دراسة كافية أو فهم شعبي كاف، وفقا لما ذكرته وكالة "كيودو".

وفي استطلاع عبر الهاتف جرى مطلع الأسبوع، أعرب 81% من المشاركين عن تأييدهم للسماح للنساء بتولي العرش الإمبراطوري، رغم الإبقاء على نظام خلافة العرش المقتصر على الذكور منذ فترة طويلة في قانون الأسرة الإمبراطورية الذي تم تعديله في يوليو الجاري لمعالجة مشكلة تقلص عدد أفراد الأسرة الإمبراطورية.

وأدخل التعديل على القانون تغييرين هما – السماح بتبني الذكور من فروع العائلات الإمبراطورية السابقة، والسماح للإناث العضوات في الأسرة الإمبراطورية بالاحتفاظ بمكانتهن الإمبراطورية بعد الزواج من عامة الشعب. وأفاد أكثر من 44% من المشاركين في الاستطلاع بأن التعديل لاقى قبولا لدى العامة، بينما قال نحو 50% إنه لم يلق قبولا.

كما واجه مشروع قانون العاصمة الثانية ردود فعل عنيفة من معسكر المعارضة، التي رأت أنه مصمم خصيصا لحزب التحالف من أجل السلام في أوساكا، والذي ساهم دعمه في انتخاب تاكايشي كرئيسة للوزراء في البرلمان في أكتوبر الماضي.

وأظهر الاستطلاع أن 66.9% من المستطلع آراؤهم يعتقدون أن البرلمان لم يناقش مشروع قانون العاصمة الثانية بشكل كاف، حيث قدمه الائتلاف الحاكم في أواخر يونيو وأقره البرلمان يوم الجمعة الماضي.