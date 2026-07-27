التحقيق مع جنود ألمان بشبهة السرقة خلال مهمة إجلاء من كابول

تحقق النيابة العامة الألمانية مع عدد من الجنود الألمان للاشتباه في ارتكابهم جريمة سرقة عقب مهمة إجلاء نُفذَت في أفغانستان عام 2021.

وقالت متحدثة باسم النيابة العامة في مدينة كمبتن، اليوم الاثنين، إن المشتبه بهم هم 5 من أفراد الجيش الألماني كانوا ضمن القوة التي تولت آنذاك إجلاء أشخاص من أفغانستان.

وأوضحت المتحدثة: "يدور موضوع التحقيق حول اتهام المشتبه بهم بالاستيلاء بصورة غير قانونية على بضائع من متاجر في مطار كابول أثناء عمليات الإجلاء". ولم تدل المتحدثة بمزيد من التفاصيل بشأن الاتهامات. ويستفيد الجنود من قرينة البراءة إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية.

وكان الجيش الألماني قد انسحب من أفغانستان عام 2021 بوتيرة أسرع من المخطط لها. وبعدما سيطرت حركة طالبان على العاصمة كابول عمليا من دون مقاومة عقب هجوم خاطف، شاركت ألمانيا في عملية إجلاء عسكرية دولية، وشهد محيط مطار كابول آنذاك أوضاعا فوضوية ومواقف خطيرة.

وتختص السلطات القضائية في كمبتن بالنظر في القضية، لأنها تتولى منذ عام 2013 الاختصاص القضائي في الجرائم التي يرتكبها جنود الجيش الألماني أثناء "مهام خاصة خارج البلاد". ولذلك تتولى النيابة العامة في كمبتن التحقيق مع المشتبه بهم بغض النظر عن الولاية التي يتمركز فيها الجنود داخل ألمانيا.