تقرير مغربي: 3 شروط تقرب عموتة من تدريب الأهلي

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اقترب المدرب المغربي، الحسين عموتة، بقوة من تولي المهمة الفنية لفريق الأهلي في الموسم الجديد خلفًا للمدرب الدنماركي ييس توروب.

وكشف تقرير صحفي مغربي عن ثلاثة شروط من عموتة أثناء التفاوض مع مسؤولي الأهلي، قبل اتفاق الطرفين على توقيع العقود الرسمية.

أوضح موقع سبورت 7 المغربي "عموتة كان مرنًا في التفاوض مع مسؤولي الأهلي، ولم يشترط راتبًا كبيرًا، بل تمسك بمشروع رياضي قوي وقيادة الأهلي لمنصات التتويج".

وتابع "عموتة تمسك بأمرين أيضًا، وهما منحه الحرية التامة في اختيار أفراد جهازه المعاون".

ونوه التقرير أيضًا إلى أن المدرب المغربي تمسك أيضًا بعدم التدخل في مهام عمله بشأن اختيار الصفقات الجديدة أو تحديد اللاعبين الراحلين عن الفريق هذا الصيف.

ويملك الحسين عموتة مسيرة تدريبية ناجحة مر خلالها على محطات عديدة مثل منتخب المغرب للمحليين ومنتخب الأردن، وأندية الوداد البيضاوي المغربي، السد القطري والجزيرة الإماراتي.