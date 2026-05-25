مصدر سعودي لـ سي إن إن: السعودية متمسكة بمسار لا رجعة فيه لإقامة دولة فلسطينية مقابل التطبيع مع إسرائيل

أكد مصدر سعودي لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن المملكة لن تُطبع علاقاتها مع إسرائيل إلا بعد وجود مسار لا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطينية، وذلك عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اتفاق محتمل مع إيران.

وقال المصدر إن السعودية «متمسكة بموقفها الثابت، وهو وجود مسار لا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطينية».

وكان ترامب قد دعا دول الشرق الأوسط وغيرها إلى التوقيع «بشكل إلزامي» على اتفاقيات أبراهام بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، مهددًا في الوقت نفسه بعمل عسكري «أكبر وأقوى من أي وقت مضى» إذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع.

وأضاف ترامب أنه ناقش الأمر خلال اتصالات هاتفية مع قادة السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والبحرين.

وأشار إلى أنه في ظل الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لإبرام اتفاق سلام، ينبغي أن يكون الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، وهي سلسلة من الاتفاقيات التي تُطبع العلاقات بين إسرائيل وبعض جيرانها العرب، من بينهم البحرين والإمارات العربية المتحدة، شرطًا أساسيًا.