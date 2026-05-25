كشفت تقارير صحفية تركية عن اقتراب النجم المصري محمد صلاح من الانتقال إلى صفوف فنربخشة، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن البنود الشخصية تمهيدًا لارتداء قميص الفريق في الموسم الجديد.

ووفقًا لما ذكره موقع «Fanatik» التركي، فإن محمد صلاح توصل لاتفاق مع إدارة فنربخشة حول تفاصيل العقد، في خطوة تمهد لانضمامه إلى النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح التقرير أن العقد المتوقع يمتد لمدة موسم واحد، يحصل خلاله صلاح على راتب سنوي يصل إلى 20 مليون يورو، مع وجود بند يتيح تمديد التعاقد لموسم إضافي بموافقة الطرفين.

وأشار موقع «كابيتانو سوكر» التركي إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقة قد يتم تأجيله إلى ما بعد انتهاء انتخابات رئاسة نادي فنربخشة، في ظل ترقب إعلان الفائز بالمنصب، حيث يُعد هاكان صافي من أبرز المرشحين المدعومين لإتمام الصفقة.

ويأتي هذا التطور وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير، نظرًا للقيمة الكبيرة التي يمثلها محمد صلاح، أحد أبرز نجوم الكرة العالمية خلال السنوات الأخيرة.