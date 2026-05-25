الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لرعاية المبتكرين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت الأكاديمية العسكرية المصرية مُمثلة فى الكلية العسكرية التكنولوجية بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لرعاية المبتكرين والمخترعين ودعم الكفاءات العلمية المصرية للدفع بعجلة التنمية فى قطاعات التصنيع المختلفة، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على التعاون المثمر مع مختلف الجهات لتحقيق التكامل في تطوير وتنفيذ المشروعات البحثية القابلة للتطبيق.

وقع البروتوكول كل من اللواء الحسين مصطفى شرف، نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية العسكرية التكنولوجية، واللواء مهندس عبدالرحمن عبدالعظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بحضور اللواء أح مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء أح محمـد صلاح التركي، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

يهدف البروتوكول إلى الاستفادة من جميع الإمكانيات والكوادر العلمية والمعامل والمراكز البحثية المتاحة لدى الطرفين، والإشراف على المشروعات البحثية التى يقدمها الطلبه، وإتاحة الإمكانيات البحثية والتصميمية والمعملية الخاصة بالطرفين للمشاركة في تنفيذ المشروعات البحثية.

كما يهدف إلى التعاون المشترك في تنظيم المؤتمرات العلمية والمعارض، وتنفيذ زيارات ميدانية لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية لمصانع وشركات الهيئة.

حضر توقيع البروتوكول عدد من قيادات الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من ممثلى الهيئة العربية للتصنيع.