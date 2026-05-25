موهبة برشلونة يطلب الرحيل على سبيل الإعارة

تلقى نادي برشلونة الإسباني طلبًا من لاعبه السويدي الشاب رونى باردجى، بشأن رغبته في مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة بشكل أساسي.

وكان باردجى قد انضم إلى برشلونة في الصيف الماضي قادمًا من كوبنهاجن الدنماركي، وسط توقعات كبيرة بمستقبل واعد داخل الفريق الكتالوني.

ووفقًا لما ذكره موقع «فوتبول إسبانيا»، فإن اللاعب عقد جلسة مع مسؤولي برشلونة وأبدى رغبته في الخروج على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل، من أجل الحصول على دقائق لعب أكثر واكتساب خبرات إضافية.

وأشار التقرير إلى أن قرار اللاعب جاء بسبب صعوبة مشاركته بشكل منتظم في ظل المنافسة القوية داخل تشكيلة الفريق.

كما أوضح أن نادي بنفيكا البرتغالي أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل متابعة مستمرة لإمكاناته الفنية.

ورغم رغبته في الرحيل مؤقتًا، فإن رونى باردجى يرتبط بعقد طويل الأمد مع برشلونة يمتد حتى يونيو 2029، ما يمنح النادي موقفًا قويًا في تحديد مستقبله.