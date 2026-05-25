أرامكو ترفع أسعار عقود غاز البترول المسال إلى أعلى مستوياتها منذ 3 سنوات

أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، اليوم الاثنين، زيادة أسعار غاز البترول المسال "إل.بي.جي" في عقود تسليم يونيو المقبل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 3 سنوات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أرامكو رفعت سعر البروبان في عقود تسليم يونيو إلى 760 دولارا للطن وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2023، مقابل 750 دولارا للطن تسليم الشهر الحالي.

كما رفعت الشركة سعر طن البوتان إلى 820 دولارا وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022، مقابل 800 دولارا للطن تسليم الشهر الحالي.

يذكر أن غاز البترول المسال هو وقود غازي يتكون من مزيج قابل للاشتعال من الغازات الهيدروكربونية، وبخاصة البروبان والبيوتان، ويستخدم غاز البترول المسال كوقود في أجهزة التدفئة ومعدات الطهي والمركبات، كما يستخدم كدافع في علب الرش "الأيروسول" وكمادة تبريد بديلة للكلوروفلوروكربونات بهدف الحد من الإضرار بطبقة الأوزون.