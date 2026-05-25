روسيا: سنوجه ضربات في كييف ونطالب موظفي البعثات الدبلوماسية بسرعة المغادرة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو ستوجه ضربات ممنهجة لمراكز القرار والبنية العسكرية في كييف، وطالبت الأجانب وموظفي البعثات الدبلوماسية بسرعة المغادرة.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على سكن طلابي في ستاروبيلسك "كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وبحسب البيان، يشمل ذلك مواقع محددة تصمم وتصنع وتبرمج فيها الطائرات المسيرة، والتي يستخدمها نظام كييف بمساعدة خبراء من حلف الناتو مسئولين عن توريد المكونات وتقديم المعلومات الاستخبارية وتحديد الأهداف.

وأشارت الوزارة إلى أن الضربات ستستهدف مراكز صنع القرار ومراكز القيادة.

وحذرت وزارة الخارجية المواطنين الأجانب، بمن فيهم موظفو البعثات الدبلوماسية، من مغادرة كييف في أقرب وقت ممكن، كما حذرت سكان المدينة من الاقتراب من البنية التحتية العسكرية والإدارية.

كانت وزارة الدفاع الروسية، قد ذكرت يوم أمس الأحد، أن الجيش الروسي شن ضربة انتقامية على أهداف عسكرية في أوكرانيا، بصواريخ "أوريشنيك" و"إسكندر" و"كينجال" و"تسيركون"،رداً على الهجوم على السكن الطلابي.

ووفقا لآخر التقارير، أسفر الهجوم عن مقتل 21 شخصًا وإصابة 43 آخرين. وقد فُتح تحقيق في الحادث باعتباره عملًا إرهابيًا.