ضبط المتهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بالتحرش بفتاة والإتيان بأفعال منافية للآداب العامة أثناء تواجده داخل سيارة ميكروباص بمحافظة الجيزة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى الفتيات من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها والإتيان بأفعال منافية للآداب العامة أثناء استقلاله سيارة ميكروباص بالجيزة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 20 مايو الجاري، تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية بلاغًا من طالبة، مقيمة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، أفادت فيه بأنه أثناء استقلالها سيارة أجرة «ميكروباص» بدائرة القسم، قام أحد مستقلي السيارة بالتحرش بها والإتيان بأفعال منافية للحياء، ما دفعها إلى تصويره ونشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل ضبطه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.