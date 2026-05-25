الأوقاف: تخصيص 6847 ساحة لإقامة صلاة عيد الأضحى بأنحاء الجمهورية

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن صفحات الوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي، نشرت صورًا توضح مواعيد صلاة العيد، بجميع المديريات والمحافظات، تيسيرًا على المواطنين.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين، إلى استغلالهم للتكنولوجيا الحديثة لتوفير حالة الوعي الملائمة للمواطنين بمختلف المحافظات.

وأوضح أن الاستعدادت لعيد الاضحى، مُقسمة لعدّة مسارات، ومنها اللوجستي التقليدي، عبر التأكد من جاهزية الساحات والمساجد الكبرى، غيرها لاستقبال المصليين بعيد الأضحى.

ولفت إلى زيادة أعداد الساحات للصلاة حتى 6847 ساحة بأنحاء الجمهورية، بجانب المساجد الكبرى، والتي تُقام بها صلاة الجمعة.

وتطرق إلى مسار التعليمات، المرتبط باختيار الساحات، والتي يُراعى بها تعدد المداخل والمخارج، وملائمتها لذوي الهمم، وابتعادها عن المرافق الحيوية.

وذكر أن هُناك تعليمات مُنظمة لصلاة العيد، سواء فيما يتعلق بالنظم الصوتية المستخدمة بالساحات لتجنب التداخل بيهم، أو بتوجيه الأئمة المعتمدين لتقديم خطبة العيد، والإمامة في الصلاة.

وأشاد بدور الواعظات التنظيمي التطوعي داخل المساحات المُخصصة للسيدات بالمساجد الساحات.