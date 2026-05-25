الخارجية: المرحلة الراهنة من أنشط مراحل العلاقات المصرية الإفريقية

قال السفير تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية وشئون المصريين بالخارج، إن يوم إفريقيا يمثل احتفالًا سنويًا بالقارة الإفريقية في 25 مايو، تزامنًا مع تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963.

وأضاف عبر برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، على قناة النهار، اليوم الاثنين، أن وزارة الخارجية تحرص على إحياء هذه المناسبة نظرًا لدور مصر الرئيسي الذي لعبته في تأسيس المنظمة.

وأوضح أن القارة الإفريقية كانت في تلك المرحلة تتجه نحو التخلص من الاستعمار وبناء كيان موحد يعزز التضامن بين دولها، ويكرس قيم الاستقلال والكرامة والتحرر.

ولفت إلى أن الدائرة الإفريقية تظل من الدوائر الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية عبر العقود، إلا أن المرحلة الراهنة تُعد من أنشط مراحل العلاقات المصرية الإفريقية.

وأوضح أن الوزير الدكتور بدر عبد العاطي أجرى أكثر من 29 زيارة إلى دول إفريقية على مدار سنتين، في إطار اهتمام مصري مضاعف بتعزيز العلاقات مع دول القارة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.

ولفت إلى وجود تحركات مكثفة لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية داخل إفريقيا، إلى جانب دعم الشركات المصرية للاستثمار في مشروعات متعددة تشمل قطاعات: الطاقة والزراعة والبناء والتشييد والصناعات الدوائية والغذائية.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في القارة وصل إلى نحو 14 مليار دولار، مع توقعات بزيادة ملحوظة خلال المرحلة المقبلة.

ونوه بأن مصر تنفذ عددًا من المشروعات التنموية في دول إفريقية عدة، من بينها مركز عالمي للقلب في رواندا بقيادة الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إلى جانب محطات طاقة شمسية في أوغندا، ومساهمات في إنشاء وحدات طبية في جنوب السودان وجيبوتي.

ولفت إلى أن التعاون المصري الإفريقي يتم عبر مسارات متعددة تشمل التنمية والصحة والبنية التحتية.

ويوافق يوم إفريقيا، 25 مايو من كل عام، احتفاءً بمبادرة تاريخية لـ 32 دولة إفريقية، اجتمع ممثلوها عام 1963 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، والتي تطورت لاحقًا واتسعت لتصبح “الاتحاد الإفريقي” حاليًا، وهي لحظة تاريخية جسدت جانبًا من كفاح شعوب القارة الطويل من أجل الحرية والتنمية والرخاء للجميع.