صلاح: سأحدد مستقبلي بعد كأس العالم

أكد محمد صلاح، نجم ليفربول السابق وقائد منتخب مصر، أنه لم يحسم وجهته المقبلة بعد رحيله عن «الريدز»، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بشأن مستقبله سيكون عقب المشاركة في كأس العالم.

وقال محمد صلاح في حوار عبر شبكة «بي إن سبورتس»: «حققت كل شيء مع ليفربول، والناس فخورة بما قدمته، وأشعر أنني ساهمت في إعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية بين الكبار، وهذا أهم ما أعتز به».

وأضاف: «توقعت بعض الأمور، لكن لم أتوقع أن أحقق كل شيء مع الفريق، فقد فزت بكل البطولات تقريبًا».

وتابع: «آخر مباراة لي مع ليفربول كانت صعبة جدًا، لأنني قضيت هناك 9 سنوات، وكانت أفضل فترات حياتي، قدمت كل ما أملك في كرة القدم، ولم يعد لدي حلم أكبر من ذلك هناك».

وعن مستقبله، أوضح صلاح: «لم أحسم وجهتي بعد، سأذهب إلى كأس العالم، وإذا تلقيت عرضًا جيدًا قبل المونديال سأقرر، وإذا لم يكن هناك عرض مناسب فسأحسم قراري بعد كأس العالم».

واختتم: «أتمنى أن يخرج من مصر عدد كبير من اللاعبين القادرين على تحقيق ما حققته، فهذا كان أحد أحلامي منذ الاحتراف في أوروبا، وهو فتح الطريق أمام الآخرين، ولدينا مواهب تحتاج فقط إلى الفرصة والاجتهاد والتضحية، وأتمنى أن نرى أجيالًا تحقق أكثر مما حققته».

وأسدل محمد صلاح الستار على مسيرة ذهبية مع ليفربول امتدت لتسع سنوات، حقق خلالها العديد من البطولات والألقاب، وترك بصمة بارزة في تاريخ النادي الإنجليزي.

وتتزايد التكهنات حول مستقبل النجم المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام عدد من الأندية السعودية والتركية والإيطالية بالتعاقد معه، بعد نهاية رحلته مع «الريدز».