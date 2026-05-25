قال إبراهيم أبوالعطا أمين عام نقابة أصحاب المعاشات، إن عددًا كبيرًا من المواطنين لم يتمكنوا حتى الآن من صرف معاشاتهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن عدد من يستحقوا الصرف وفقًا لهيئة التأمينات يبلغ 124 ألف مواطن.

وأوضح أن الإحصاء المتعلق بالصرف بـ42 ألف مواطن غير دقيق لعدم صرف هذا العدد الإجمالي لمعاشاتهم، ما يعني أن هناك مأساة لا تزال قائمة لدى الكثيرين.

ونوه إلى أن هناك حالات لم تصرف معاشاتها منذ شهر ديسمبر 2025، مؤكدًا أن ما أثير عن صرف 10 آلاف جنيه لأصحاب المعاشات لم يشمل كل الحالات.

ولفت إلى أن أكثر من ثلثي الحالات البالغ عددها 124 ألف حالة لم تصرف معاشاتها حتى الآن، بما يعني أن العدد لا يقل عن 70 ألف شخص.

واعتبر أن هذا الملف يُدار بشكل عشوائي وخطير، وأن النظام الجديد (السيستم) الذي يتم العمل على تنفيذه غير مجدٍ، وبالتالي يجب العودة إلى النظام القديم منعًا لتفاقم الكارثة، وفق تعبيره.

واستغرب الإصرار على مواصلة العمل على تنفيذه ورفض العودة للنظام اليدوي، مؤكدا ضرورة العمل على معالجة المشكلة سريعًا لصرف مستحقات أصحاب المعاشات.

وحذر من أن الاستمرار في التأخر يدفع المشكلة نحو مزيد من التفاقم، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة أو أن تتدخل سلطة أعلى من مستوى من يدير منظومة التأمينات.

وناشد مؤسسة الرئاسة، التدخل في الأمر الذي وصفه بأنه سيئ للغاية.