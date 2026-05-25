بيزيرا عن الانتقال إلى الأهلي: متمسك بالزمالك وعقدي ممتد لثلاثة مواسم

حسم خوان بيزيرا، لاعب نادي الزمالك، الجدل المثار حول مستقبله وإمكانية انتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، مؤكدًا تمسكه بالاستمرار داخل القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال بيزيرا، خلال ظهوره في برنامج «الحكاية» على قناة «MBC مصر»، إنه يحظى بدعم كبير من جماهير الزمالك، معربًا عن امتنانه لهذا الدعم، ومشددًا على ارتباطه بالنادي الذي منحه الفرصة.

وأضاف: «عقدي ممتد لثلاثة مواسم، وسأستمر مع الزمالك في الموسم المقبل».

وعن الأنباء المتداولة بشأن اهتمام الأهلي بالتعاقد معه، رد بيزيرا بحسم: «أنا لاعب في الزمالك، والنادي هو من احتضنني، وسأظل هنا وأبذل كل ما لدي من أجله».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تركيزه الكامل ينصب على مشواره مع الزمالك، مشيرًا إلى سعادته الكبيرة داخل الفريق ورغبته في مواصلة تحقيق النجاحات بقميصه.