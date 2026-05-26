محمد علي خير عن طوابير ماكينات الـATM: ثقافة الكاش تسيطر على المصريين

قال الإعلامي محمد علي خير، إن ثقافة "الكاش" ما زالت مسيطرة بقوة على تعاملات أغلب المواطنين في مصر، رغم انتشار التطبيقات البنكية الحديثة والخدمات الرقمية التي تتيح التحويل والدفع الإلكتروني بسهولة.

وأضاف عبر برنامجه «المصري أفندي» على قناة الشمس، مساء الاثنين، أن أغلب المعاملات يمكن إجراؤها بالكارت، لكن رغم ذلك هناك الكثير من المواطنين يفضلون التعامل النقدي المباشر، حتى في صفقات كبيرة مثل بيع الأراضي والعقارات، حيث ما زالت تتم «كاش في شوالات».

وأكد خير، أنه واجه شخصيًا مواقف مشابهة، عندما عرض عليه أحد الأشخاص دفع مبالغ كبيرة نقدًا ورفض التعامل البنكي، مردفًا: "إحنا كمصريين عندنا ثقافة الكاش".

وأشار إلى أن رغم انتشار تطبيقات التحويل الإلكتروني والمحافظ الذكية إلا أن جزءًا من المجتمع ما زال يصر على الوقوف أمام ماكينات الصراف الآلي وسحب الأموال نقدًا.

وتابع أن الشكاوي الأخيرة خلال اليومين الماضيين من مواطنين بشأن نقص السيولة في بعض ماكينات الصراف الآلي الـ"ATM"، زادت من حدة المشكلة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى وصرف المرتبات والمعاشات، حيث شهدت الماكينات زحامًا شديدًا ونفادًا سريعًا للأموال، قبل إجازات البنوك، ما دفع المواطنين للحصول على النقدية، معتبرًا أن تغيير ثقافة "الكاش" يحتاج إلى وقت وجهد كبير من الجهاز المصرفي.

وتقدم النائب الدكتور أشرف سعد سليمان عضو بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، موجّه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بشأن أزمة نقص السيولة النقدية داخل عدد كبير من ماكينات الصراف الآلي، وما تسببت فيه من تكدس للمواطنين واستغلال البعض لهم، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك