رئيس البنك الأهلي: سحب 9 مليارات جنيه خلال يومين فقط

قال محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إنّ الضغط الكبير على ماكينات الصراف الآلي خلال اليومين الماضيين جاء نتيجة بالتزامن صرف المرتبات والمعاشات مع اقتراب عيد الأضحى، موضحاً أن حجم السحب من ماكينات البنك الأهلي وحده بلغ نحو ٩ مليارات جنيه خلال يومين، مقارنة بالمعدلات الطبيعية التي تتراوح بين ٢ و٤ مليارات جنيه يوميا.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي تركز خلال فترات الذروة صباحاً وظهراً، بسبب تخوف المواطنين وحرصهم على السحب في وقت واحد، مؤكداً أن البنوك اتخذت إجراءات مسبقة للتعامل مع زيادة الطلب، خاصة أن البنك الأهلي وبنك مصر يمتلكان نحو ١٣ ألف ماكينة صراف آلي على مستوى الجمهورية.

وتابع، أن البنوك نسقت مع شركات تغذية ماكينات الصراف الآلي لضمان إعادة تغذيتها فور نفاد الأموال، مشيراً إلى أن جميع الماكينات تخضع لمتابعة لحظية من داخل البنوك لرصد مستويات السيولة والتدخل السريع عند الحاجة، بما يضمن استمرار عمليات السحب خلال فترة العيد.