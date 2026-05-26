أعلنت وزارة الأوقاف عبر صفحاتها الرسمية على موقع “فيسبوك” عن فتح باب التقديم للموسم الثاني من برنامج “دولة التلاوة”، وذلك في إطار استمرار نجاح البرنامج الذي حقق انتشارًا واسعًا وإقبالًا كبيرًا خلال موسمه الأول.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم للموسم الثاني بدأ رسميًا، داعية الراغبين في المشاركة إلى التعرف على كافة التفاصيل والشروط الخاصة بالمسابقة من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق مع الخبر.

جدير بالذكر، أن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن حلقات برنامج «دولة التلاوة» على الصفحات والمنصات الرسمية حققت 3 مليارات و700 مليون مشاهدة، في موسمها الأول

وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات احتفالية ليلة القدر، التي تنظمها وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين: «لم تكن الجماليات شكلًا، بل كانت سلمًا وبابًا ومدخلًا نصل من خلاله إلى جمال المضمون».

وأشار إلى حرص الوزارة على «تقديم التلاوة البديعة المخبتة الخاشعة؛ التي تملأ الآذان والأسماع والقلوب والعقول بالإبداع والذوق والجمال والأدب والروحانية والفرح والأنس بالله ورسوله».

ولفت إلى أن البرنامج نجح في جمع الأسرة المصرية والتفافها حوله في القرى والنجوع والأحياء وكل ربوع مصر.

وأكمل: «فوجئنا بمجرد إذاعة حلقات البرنامج بحال مدهش عجيب من الإقبال والحب لهذا المحتوى، حتى بلغ أضعاف كل ما كنا نتخيله ونتصوره من النجاح بمحض كرم الله».