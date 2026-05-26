التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد بالمحافظات في عيد الأضحى لتوفير الخدمات للمواطنين

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وجّهت برفع درجة الاستعداد في جميع المديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوفير الخدمات للمواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة «on»، مساء الإثنين، أن هذا التوجيه يشمل التأكد من جاهزية المستشفيات، ومرافق الإسعاف والحماية المدنية بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الطبية والأدوية، والحصص التموينية والبترولية يوميًا.

ولفت إلى تفعيلهم لغرف العمليات والأزمات ومراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بجميع المحافظات، وربطها بالمركز الرئيسي بوزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات التموين، بهدف إجراء حملات يومية على المحال والمطاعم والأسواق للتأكد من صلاحية المعروضات، وضبط المخالفات، بالإضافة إلى الإشراف على المخابز والتأكد من توافر الخبز المدعم للمواطنين.

وأوضح أن هناك توجيهًا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية، بالتصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص، والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة، وإزالتها فورًا.

وأكد مراجعتهم لاستعدادات ساحات صلاة عيد الأضحى، وأماكن التجمعات والمتنزهات، وغيرها، قائلًا: «المراجعة الدورية لمثل هذه التجهيزات واتخاذ كل الإجراءات لتحقيق هذا الأمر وكذلك الأمر على مستوى نظافة الشوارع والميادين».



