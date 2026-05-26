قال كريستيان جوزي، مستشار بالحزب الجمهوري الأمريكي، إنه متأكد من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقدّر جدًا علاقة الولايات المتحدة مع مصر، ويريد أن تكون تلك العلاقة مماثلة بين واشنطن وطهران، متابعا: "لكني لا أعتقد أنه، في حالة إيران، قد يحدث أي اتفاق تحت هذا النظام القائم".

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر، على قناة القاهرة الإخبارية: "أنا، على سبيل المثال، على وشك بلوغ 57 عامًا، وهم يهددون شعبهم وجيرانهم، ويهتفون "الموت لأمريكا" منذ أن كان عمري 5 سنوات".

وتابع: "لدينا 3 ناقلات على سواحلهم، ولن ينتهي الأمر جيدًا بالنسبة لنظامهم الحالي، ولكنني آمل أن ينتهي الأمر بشكل جيد للإيرانيين، وقد نرى مزيدًا من السلام في الشرق الأوسط، وهذا ما نريده".

وواصل: "هذا ما تريده أمريكا؛ نحن نريد السلام، وليس الإرهاب، وهذا ما كان يفعله أساسًا نظام الملالي".