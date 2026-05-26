تشافي يدخل حسابات ميلان بعد إقالة أليجري

دخل الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لـ برشلونة، دائرة المرشحين لتولي تدريب ميلان خلال الفترة المقبلة، خلفًا للإيطالي ماسيميليانو أليجري.

وكان ميلان قد أعلن إقالة أليجري عقب فشل الفريق في حجز مقعد ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إلى جانب التغييرات الإدارية الأخيرة داخل النادي الإيطالي.

وذكرت صحيفة «كورييري ديلو سبورت» الإيطالية أن عددًا من مسؤولي ميلان يبدون إعجابهم بفكر تشافي الفني، خاصة أنه لا يرتبط حاليًا بأي نادٍ منذ رحيله عن برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن قائمة المرشحين لتدريب ميلان تضم أيضًا الإسباني أندوني إيراولا، الذي رحل مؤخرًا عن بورنموث.