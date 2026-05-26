ذكرت صحيفة «نيويورك بوست»، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد اجتماعًا مع كبار مسؤولي الحكومة في منتجع «كامب ديفيد»، الأربعاء، وسط توقعات بأن يهيمن ملف إيران على المناقشات، في ظل اقتراب محادثات السلام من مرحلة حاسمة.

وقالت الصحيفة إن جميع الوزراء من المتوقع أن ينضموا إلى ترامب خلال الاجتماع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض أن الاجتماع سيتناول «الإنجازات الاقتصادية ودعم الشركات الصغيرة»، إلى جانب مستجدات السياسة الخارجية.

وأشارت إلى أن ملف إيران مرشح ليتصدر النقاشات، بعدما شنت الولايات المتحدة غارات جوية، الاثنين، على أهداف في جنوب إيران، أعقبها تهديد المرشد مجتبى خامنئي باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.