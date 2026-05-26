لاعب الزمالك السابق: إمام عاشور لا يشبه شخصية الأهلي

أكد صلاح سليمان نجم الزمالك السابق، أن إمام عاشور يُعد أفضل لاعب في الكرة المصرية خلال الفترة الحالية، مشددًا على أنه يستحق الحصول على أعلى راتب بين لاعبي الدوري المصري.

وقال صلاح سليمان إن إمام عاشور يستحق راتبًا يصل إلى 50 مليون جنيه في الموسم، في ظل المستويات الفنية الكبيرة التي يقدمها مع الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب الأكثر تأثيرًا يجب أن يحصل على التقدير المالي الأكبر.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن شخصية إمام عاشور لا تتناسب مع طبيعة الأهلي، موضحًا أنه كان يتوقع عدم استمراره لفترة طويلة داخل القلعة الحمراء، إلا أن قدراته الفنية الكبيرة ودعم الإدارة له ساهما في استمراره مع الفريق.

ووجه صلاح سليمان نصيحة إلى إمام عاشور بعدم الدخول في أي خلافات مع إدارة الأهلي بسبب الأمور المالية، مؤكدًا أن النادي سيمنحه التقدير المناسب في الوقت المناسب، خاصة أن هناك لاعبين يحصلون على أرقام مالية أكبر رغم أنهم أقل منه فنيًا، بحسب تصريحاته.