الأوقاف: 630 ندوة علمية بالمحافظات الحدودية بعنوان الحج جهاد

عقدت وزارة الأوقاف 630 ندوة علمية كبرى بعنوان "الحج جهاد"، يوم الاثنين 25 من مايو 2026م، عقب صلاة العشاء، وذلك بمديريات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، والسويس، ومطروح، وشمال سيناء.

وتأتي هذه الندوات في ضوء استراتيجية وزارة الأوقاف الهادفة إلى مواجهة الإرهاب والتطرف، والتصدي لمختلف صور الانحراف الفكري، ومعالجة مظاهر التطرف اللاديني المتمثلة في تراجع القيم والأخلاق، إلى جانب العمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني وطني واعٍ، والإسهام في صناعة الحضارة من خلال نشر الوعي الصحيح وتعظيم قيمة العلم والمعرفة والإبداع.

وتناولت الندوات مفهوم الحج باعتباره مدرسة إيمانية متكاملة تُربي المسلم على الصبر والانضباط والطاعة والتجرد لله سبحانه وتعالى، وتغرس في النفس معاني البذل والتضحية وتحمل المشقة ابتغاء مرضاة الله عز وجل، وهو ما يعكس المعنى الحقيقي لقول رسول الله ﷺ: "الحَجُّ جِهادُ كلِّ ضَعِيفٍ" -رواه ابن ماجه.

كما أوضحت الندوات أن الحج ليس مجرد أداء لمناسك وشعائر، بل هو رحلة إيمانية وسلوكية تُهذب النفس، وتدعو إلى التحلي بالأخلاق الكريمة، واحترام النظام، والتعاون، والتسامح، واستشعار وحدة الأمة واجتماعها على الطاعة والذكر.

ويأتي ذلك في إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء وعي رشيد يُسهم في ترسيخ القيم الوطنية والإنسانية، ويعزز الانتماء، ويحافظ على تماسك المجتمع واستقراره.