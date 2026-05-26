إمام وخطيب المسجد النبوي: الحج عبادة لا ساحة للشعارات السياسية

أكد إمام وخطيب المسجد النبوي، الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي، في خطبة عرفة لحج هذا العام، اليوم الثلاثاء، أن الحج عبادة خالصة لله تعالى، وليس مجالًا للشعارات السياسية أو النداءات الحزبية.

وقال الحذيفي في خطبته إن الحجاج "قدموا من كل فج عميق لأداء النسك ابتغاء مرضاة الله وطلبًا لثوابه، معظّمين البيت العتيق والمشاعر المقدسة"، مشيرا إلى أن موسم الحج يجسد معاني التعارف والتآلف والتكافل بين المسلمين على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، في صورة إيمانية تعكس وحدة الأمة الإسلامية وأخوّتها.

وأوصى حجاج بيت الله الحرام بالتحلي بالسكينة والرفق، والابتعاد عن التدافع، مع الالتزام بتعليمات الجهات المنظمة والتقيد بخطط التفويج ومسارات الحركة؛ تحقيقًا للمصلحة العامة، وتجنبًا للفوضى والأضرار، وحفاظًا على سلامة الأرواح وتيسيرًا لأداء المناسك.

وتضمنت الخطبة عددًا من التوجيهات الإيمانية والنصائح الدينية، حيث حث الحذيفي الحجاج على تقوى الله لأنها سبيل النجاة في الدنيا والآخرة، وأن أعظم الاستعداد ليوم القيامة يكون بتحقيق التوحيد وعبادة الله وحده، والابتعاد عن المعاصي والسيئات.

وكان الحجاج توافدوا على مسجد نمرة منذ ساعات الصباح الأولى، لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، والاستماع إلى خطبة عرفة، وسط أجواء إيمانية سادتها السكينة والطمأنينة في مشعر عرفات.

وسجل المسجد وساحاته انسيابية كبيرة في حركة ضيوف الرحمن، بفضل المتابعة الميدانية المكثفة من الجهات المختصة، التي سخّرت إمكاناتها التنظيمية والخدمية لتيسير أداء المناسك، من خلال خطط لإدارة الحشود، وتوفير خدمات الإرشاد والتبريد والمياه والرعاية الصحية والإسعافية.