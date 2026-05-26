إيران تحذر أمريكا من انتهاك وقف إطلاق النار

قالت إيران، اليوم الثلاثاء، إن دفاعاتها الجوية تعاملت مع نشاط عسكري أمريكي، عقب أن أعلنت واشنطن شن هجمات على أهداف داخل البلاد على الرغم من وقف إطلاق النار القائم والمفاوضات الرامية لإنهاء الحرب.

وحذرت قوات الحرس الثوري الإيراني من أي انتهاك لوقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة، مؤكدة على حق إيران في الرد.

وقالت القوات إنها أطلقت النار على طائرة مسيرة أمريكية من طراز ار كيو-4 و مقاتلة اف -35، كما رصدت طائرة مسيرة أمريكية من طراز ام كيو-9.

وقالت وكالتا فارس وتسنيم الإيرانيتان إنه تم إسقاط طائرة أمريكية مسيرة طراز ام كيو-9 .

وكان الجيش الأمريكي قد قال أمس الاثنين إنه نفذ هجمات على جنوب إيران، استهدفت مواقع صواريخ في جنوب البلاد، كما هاجم قوارب بالقرب من مضيق هرمز، زعم أنها تقوم بزراعة ألغام في الممر المائي الاستراتيجي.