ماريسكا يمنح جريليش فرصة جديدة في مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية أن المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، المرشح لتولي تدريب مانشستر سيتي خلفًا لجوارديولا، يخطط لمنح اللاعب الإنجليزي جاك جريليش فرصة جديدة داخل الفريق.

وبحسب التقارير، فإن ماريسكا ينوي عقد جلسة مع جريليش فور وصوله إلى النادي من أجل مناقشة مستقبله وإمكانية عودته إلى حسابات الفريق الأول، رغم أن اللاعب كان قد خرج من خطط المدرب السابق في الفترة الأخيرة.

وجريليش، الذي لعب الموسم الماضي مع إيفرتون على سبيل الإعارة، تمكن من استعادة جزء من مستواه قبل أن يتعرض لإصابة أبعدته عن نهاية الموسم، ما أدى إلى توقف رحلته مؤقتًا.

وكان اللاعب قد فقد مكانه في التشكيلة الأساسية مع جوارديولا، وابتعد عن المشاركة في عدة بطولات، قبل أن يقرر خوض تجربة جديدة مع إيفرتون بحثًا عن دقائق لعب أكبر.

ومع رحيل جوارديولا المرتقب، تبدو إدارة مانشستر سيتي منفتحة على إعادة تقييم ملف غريليش، خاصة مع رغبة ماريسكا في الاعتماد عليه ضمن مشروعه الجديد.

في المقابل، لا يزال إيفرتون مهتمًا بالتعاقد مع اللاعب بشكل دائم، لكن عودة المدرب الجديد قد تغير مسار مستقبله بالكامل.

ومن المتوقع أن يعود جريليش إلى تدريبات مانشستر سيتي خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى القرار النهائي الذي سيتخذه الجهاز الفني الجديد بشأن بقائه أو رحيله.