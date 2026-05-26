حزب حماة الوطن بالجيزة يعيد تشكيل الأمانة العامة بقرارات تنظيمية جديدة



أصدر الدكتور نافع عبد الهادي أمين الأمانة العامة لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، عدداً من القرارات التنظيمية الجديدة لإعادة تشكيل هيكل الأمانة العامة بالمحافظة، في إطار دعم خطط العمل الحزبي وتعزيز الأداء التنظيمي خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الحزب بمحافظة الجيزة، حيث تضمنت القرارات إجراء مجموعة من التعيينات الجديدة داخل الأمانة العامة، بهدف دعم الكفاءة التنظيمية وتوسيع قاعدة العمل الجماهيري والحزبي بالمحافظة.

وتضمنت القرارات تعيين النائب عمرو رشاد علي صالح رئيساً لقطاع وسط الجيزة، والنائب مجدي محمد محمد علي الطويل رئيساً لقطاع شمال الجيزة، والنائب محسن محمود أبو بكر البطران رئيساً لقطاع غرب الجيزة، والنائب محمد يحيى محمد محمود رئيساً لقطاع جنوب الجيزة، إلى جانب تعيين النائب محمد رشاد حمزة أحمد رئيساً للقطاع المالي بالأمانة العامة بالجيزة.

كما شملت القرارات تعيين كل من النائب أحمد رمزي ناجي عبد الرحيم، والنائب طارق عبد العظيم سليمان محمد، والأستاذ أحمد عبد الحميد علي عبد الرحيم، والأستاذ أحمد ترجم سالم إسماعيل، والنائب إيهاب فتحي مبروك غطاطي، والأستاذ سامح فايد محمود محمد الحميلي، في منصب أمناء عام مساعدين بالأمانة العامة بالجيزة.

وفي السياق ذاته، تقرر تعيين كل من النائب أحمد محمد محمود عبيد، واللواء حسام إبراهيم محمد حسن شنب، والدكتور محمد عبد الهادي مرسي أبو أحمد، واللواء محمود عبد الحميد أحمد فرج، والدكتور محمود سامي محمد محمود، والأستاذ عبد الهادي محمد عبد الهادي حسنين، والأستاذ محمود محمد أحمد سليمان، والأستاذ عبد الله حسن محمد حسن، والأستاذ محمد حسن أحمد إسماعيل، والأستاذ ياسر علي رزق عبد الحميد، أعضاءً بهيئة مكتب الجيزة بالأمانة العامة للحزب.

وأكد عبد الهادي أن هذه التشكيلات تأتي في إطار خطة الحزب لتطوير الأداء التنظيمي، ودعم التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، بما يسهم في تعزيز دور الحزب السياسي والمجتمعي بمحافظة الجيزة، ومساندة جهود الدولة في مختلف ملفات التنمية والخدمات.



