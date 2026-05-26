زيلينسكي يجتمع مع زعيمة المعارضة البيلاروسية في كييف

اجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع زعيمة المعارضة البيلاروسية، سفيتلانا تسيخانوفسكايا، وفريقها في كييف لإجراء محادثات، بحسب بيان نشر عبر قناته على تطبيق تليجرام.

وأظهر مقطع مصور نشره زيلينسكي، أن سيرجي كيسليتسيا، النائب الأول لمدير مكتب فولوديمير زيلينسكي، وإيهور جوفكفا، نائب مدير مكتب الرئاسة، ووزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، شاركوا في الاجتماع، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال زيلينسكي: "ندعم جميعا رغبة الشعب البيلاروسي في التحرر من التدخل الروسي، ونعلم أن روسيا تحاول الآن جر بيلاروس إلى مزيد من التورط في الحرب ضد أوكرانيا".

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها زيلينسكي تسيخانوفسكايا في كييف.