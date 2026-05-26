يواصل نادي برشلونة العمل على ملف التعاقد مع مهاجم جديد استعدادًا لخلافة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حيث يتحرك النادي الكتالوني على أكثر من جبهة لحسم الصفقة المناسبة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب تقارير صحفية، فإن الإدارة الرياضية في برشلونة كثفت تحركاتها خلال الساعات الماضية من أجل التقدم في المفاوضات الخاصة بالمهاجم البرازيلي جواو بيدرو، لاعب تشيلسي، بعدما سافر المدير الرياضي ديكو إلى لندن برفقة بويان كركيتش ومسؤول الكشافين جواو أمارال لعقد اجتماعات متعلقة بالصفقة.

ويعد جواو بيدرو واحدًا من ثلاثة أسماء رئيسية وضعها برشلونة ضمن قائمة المرشحين لخلافة ليفاندوفسكي، إلى جانب الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، والإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ.

وتؤمن إدارة برشلونة بأن التعاقد مع جواو بيدرو سيكون أقل تكلفة من صفقة جوليان ألفاريز، إذ تقدر قيمة الصفقة بأكثر قليلًا من 70 مليون يورو، رغم تمسك تشيلسي بعدم بيع اللاعب حتى الآن.

وفي المقابل، لا يزال برشلونة ينتظر خطوة حاسمة من جوليان ألفاريز لتسهيل المفاوضات مع أتلتيكو مدريد، خاصة بعد التقارير التي تحدثت عن رفض اللاعب عرضًا لتجديد عقده مع النادي المدريدي.

وترى إدارة برشلونة أن إعلان اللاعب رغبته الصريحة في الانتقال إلى ملعب كامب نو قد يدفع أتلتيكو مدريد إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، مع إمكانية إدخال فيران توريس ضمن الصفقة لتقليل القيمة المالية المطلوبة.

ورغم ذلك، يبقى مستقبل الصفقة مرتبطًا بعدة عوامل، من بينها موقف فيران توريس نفسه، إضافة إلى مطالب أتلتيكو مدريد المالية، وهو ما يدفع برشلونة إلى إبقاء جميع الخيارات مفتوحة في الوقت الحالي.