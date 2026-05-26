ترقية مساعد لروبيو إلى منصب كبير بالأمن القومي في البيت الأبيض

قال مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء إن مستشار وزارة الخارجية الأمريكية مايكل نيدهام، وهو مساعد منذ فترة طويلة لوزير الخارجية ماركو روبيو، قد تمت ترقيته إلى منصب نائب مستشار الأمن القومي، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.
وفي هذا المنصب، سيعمل نيدهام جنبا إلى جنب مع روبيو الذي يشغل منصب القائم بأعمال مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب إلى جانب عمله وزيرا للخارجية.
وكان نيدهام رئيسا لمكتب روبيو في مجلس الشيوخ الأمريكي، وقبل ذلك شغل منصب الرئيس التنفيذي لمنظمة (هيريتيج أكشن فور أمريكا) وهي منظمة مكرسة لتعزيز القيم والسياسات المحافظة.
وفي وزارة الخارجية، شارك في الآونة الأخيرة عندما استضاف روبيو أول محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان منذ عقود. وكان موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أول من أورد خبر هذا التعيين.