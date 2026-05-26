ترقية مساعد لروبيو إلى منصب كبير بالأمن القومي في البيت الأبيض

قال مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء إن مستشار ​وزارة الخارجية الأمريكية مايكل ‌نيدهام، وهو مساعد منذ فترة طويلة لوزير الخارجية ماركو روبيو، ​قد تمت ترقيته إلى ​منصب نائب مستشار الأمن القومي، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

وفي ⁠هذا المنصب، سيعمل نيدهام ​جنبا إلى جنب مع روبيو ​الذي يشغل منصب القائم بأعمال مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب ​إلى جانب عمله وزيرا ​للخارجية.

وكان نيدهام رئيسا لمكتب روبيو في ‌مجلس ⁠الشيوخ الأمريكي، وقبل ذلك شغل منصب الرئيس التنفيذي لمنظمة (هيريتيج أكشن فور أمريكا) وهي ​منظمة مكرسة ​لتعزيز ⁠القيم والسياسات المحافظة.

وفي وزارة الخارجية، شارك في ​الآونة الأخيرة عندما استضاف ​روبيو ⁠أول محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان منذ عقود. وكان موقع ⁠أكسيوس ​الإخباري الأمريكي أول من ​أورد خبر هذا التعيين.