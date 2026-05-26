لاتفيا تعتزم نشر وحدات عسكرية على حدودها مع بيلاروس وروسيا

تعتزم لاتفيا نشر وحدات عسكرية مزودة بطائرات مسيرة اعتراضية على حدودها مع بيلاورس وروسيا لإسقاط الطائرات المسيرة التي تتسلل إلى مجالها الجوية، حسبما قال مودريس كايريس مدير مركز كفاءة الأنظمة المستقلة بوزارة الدفاع اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كايريس القول إنه سيتم نشر فرق الاعتراض خلال "الأيام المقبلة" على طول أجزاء من حدود لاتفيا مع روسيا وبيلاروس التي تمتد لمسافة 370 كيلومترا.

ويذكر أن رئيسة وزراء لاتفيا، إيفيكا سيلينا، المنتمية لتيار يمين الوسط، قدمت استقالتها من منصبها الخميس الماضي، بعد أن سحب حزب "التقدميون"، شريكها في الائتلاف ذي الميول اليسارية، دعمه للحكومة، ما أدى إلى فقدها للأغلبية.

وكان حزب "التقدميون" اليساري قد سحب دعمه للائتلاف الحاكم في وقت سابق، ودعا الرئيس إدجارس رينكيفيتش إلى إجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، بعد أن استقال وزير الدفاع أندريس سبرودس، المنتمي للحزب نفسه، يوم الأحد، بضغط من سيلينا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وكانت طائرتان مسيرتان، تشير تقارير عسكرية إلى أنهما جاءتا من روسيا، الأسبوع الماضي، قد تحطمتا في منشأة لتخزين النفط في مدينة ريزيكني في لاتفيا، حسب وكالة (د ب أ).

وكانت الخزانات فارغة، ولم تتسبب المسيرتان في أضرار كبيرة أو وقوع إصابات.

وجاء حادث انتهاك المجال الجوي هذا عقب حادثين سابقين لطائرات مسيرة، مما زاد الضغط على وزير الدفاع أندريس سبرودس، الذي حملته سيلينا المسئولية.