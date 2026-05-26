زاخاروفا: المحكمة الجنائية الدولية تجمع غير شرعي يحمي الغرب ويحاكم قادة أفريقيا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال كلمتها أمام المنتدى الدولي للأمن المنعقد في موسكو، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة الجنائية الدولية "أداة مباشرة للاستعمار الغربي الجديد"، مؤكدة أنها هيئة غير ممثلة للمجتمع الدولي.

وقالت زاخاروفا، إن المحكمة "تجمع شبه رسمي" نشأ بموجب اتفاق بين عدد محدود من الدول، ولا يندرج ضمن منظومة الأمم المتحدة، حسبما ذكر موقع "آر تي" عربي.

واستندت زاخاروفا في تصريحاتها إلى غياب قوى كبرى عن عضوية المحكمة، من بينها الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا، إضافة إلى غالبية دول آسيا والشرق العربي.

وأشارت زاخاروفا إلى أن "ذلك يعني عمليا أن أغلبية سكان العالم يقعون خارج نطاق اختصاص المحكمة".

وقالت زاخاروفا إن "هذا الكيان شبه القضائي (المحكمة الجنائية الدولية) ينشط لسنوات عديدة في قضايا تتعلق بدول أفريقيا بشكل أساسي".

وأضافت زاخاروفا "حتى الآن، جميع المتهمين الذين وصلت قضاياهم إلى مرحلة المحاكمة - لن تصدقوا - هم أفارقة. وفي الوقت نفسه، فإن جرائم دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان والعراق وإيران وليبيا ومنطقة البحر الكاريبي، لم تقم نفس هذه المحكمة الجنائية الدولية بفحصها جديا، ولم تنظر فيها أبدا، ناهيك عن إصدار أي أحكام بشأنها".

وتابعت زاخاروفا "يتكون انطباع بأن هذه المحكمة الجنائية الدولية تعمل في نفس الوقت على مهمة منع محاسبة ما يسمى 'الأقلية العالمية'، أي قادة الدول الغربية. وفي الوقت نفسه، تعمل على تشكيل صورة ثابتة في نظر المجتمع الدولي عن تورط مسئولين أفارقة في أشد الجرائم الدولية فظاعة، وذلك ببساطة بسبب انتمائهم العرقي".