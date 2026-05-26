وزير الدفاع الباكستاني السابق: تنسيق إقليمي واسع يدفع نحو التهدئة في المنطقة

قال وزير الدفاع الباكستاني السابق، نعيم خالد لودهي، إن باكستان لديها تنسيق وثيق مع الأشقاء العرب، مع السعودية وقطر وعُمان ومصر، وحتى بعض الدول غير العربية مثل تركيا، كل الدول تريد السلام في هذه المنطقة، بالطبع هناك مشكلات مثل القواعد الأمريكية في المنطقة، وما هو مستقبل تلك القواعد، وهل سيتم إغلاقها؟ هذا سيتم نقاشه لاحقًا.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، "الجميع في الخليج، الدول العربية، وحتى الدول غير العربية في المنطقة، جميعها تريد وتتمنى أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم".

أوضح أن هناك بعض الدول في الخليج ليست مرتاحة تمامًا مع موقف إيران تجاهها، ولكن الدول الكبرى مثل السعودية ومصر وحتى قطر تريد التهدئة مع إيران، ويمكنها التعايش معها بسلام، متابعا: "الأغلبية مع السلام، وباكستان أيضًا تريد السلام، وليس هذا فقط، بل تريد أيضًا حسن الجوار مع إيران والدول العربية".

ولفت إلى أن أغلبية شعوب هذه المنطقة تريد التعايش بسلام، وهم يقبلون إيران كأمر واقع يتوجب عليهم التعايش معه، مردفا: "أظن أن هذا ما سيسود، وأظن أن باكستان ستقوم ببناء الأمور على هذا الأساس، بعيدًا عن العداوة، ويجب أن يكون هناك توافق بين العرب وإيران، وبين إيران وباكستان، وهذا ما ستؤول إليه الأمور".