وزير الدفاع الباكستاني السابق: وقف إطلاق نار طويل قد يمهد لاتفاق بين واشنطن وطهران

قال وزير الدفاع الباكستاني السابق، نعيم خالد لودهي، أظن أن الجزء الأول من الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران هو وقف إطلاق نار طويل لإتاحة الفرصة للمفاوضات والتباحث حول أمور أكثر صعوبة، وأن يتم فتح مضيق هرمز خلال تلك الفترة، وأن يتم وقف كل النشاطات العسكرية.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الموضوعات المتعلقة بالنشاط النووي لإيران والعقوبات المفروضة عليها، إذا لم يتم حلها، فربما تحدث مرة أخرى مناوشات عسكرية، ولكن بعد فترة من الوقت.

وتابع: "إذًا، نحن أمام 3 أو 4 أشهر، وربما تمتد هذه المدة إلى سنة، وهذه الحملة أو معاودة القتال ستستمر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، ولا أظن أن هذه الحرب يمكن تأجيلها، ولكن لا يمكن تجنبها".

وواصل: "كان لافتًا أن واشنطن دائمًا تتحدث عن دول المنطقة، وعن إشراك دول المنطقة في الحلول، أو حتى وضعها في صورة التهديدات التي تقوم بها إيران، لكن هذه الدول لم يكن لها علاقة بالحرب حين أطلقتها واشنطن وإسرائيل على إيران".