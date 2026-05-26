ميار شريف تتأهل لمواجهة كوكو جوف حاملة لقب رولان جاروس

تنتظر المصرية ميار شريف اختبارا صعبا للغاية بعد تأهلها للدور الثاني في منافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس" المقامة على الملاعب الرملية.

تأهلت ميار شريف بالفوز بمجموعتين دون رد على المصنفة 115 عالميا المجرية دالما جالفي بنتيجة 6 / 4 و7 / 5 بعد مباراة استمرت ساعة و50 دقيقة.

وستكون اللاعبة المصرية المصنفة 129 عالميا على موعد مع مواجهة قوية للغاية ضد الأمريكية كوكو جوف، المصنفة الرابعة عالميا، وحاملة لقب رولان جاروس.

وبدأت جوف حملة الدفاع عن اللقب الذي حققته العام الماضي 2025 بالفوز على مواطنتها الأمريكية كلارا تاونسند بنتيجة 6 / صفر و6 / 4 بعد مباراة استمرت ساعة و21 دقيقة.

ووصلت ميار شريف لمواجهة حاملة لقب رولان جاروس بعد تخطي أربع محطات في الأدوار التمهيدية بالفوز على الإسبانية أندريا لازارو جارسيا، والإيطالية مارتينا تريفسيان والبلجيجية جريت مينين وأخيرا المجرية دالما جالفي.

واحتفلت الأمريكية جوف بفوزها الثامن على التوالي في بطولة فرنسا المفتوحة، وانتصارها رقم 25 منذ بداية العام الجاري.

وفي مواجهات أخرى، فازت الأمريكية آن لي على الصينية تشانج شوايبنتيجة 6 / 4 و6 / 2، وتجاوزت اليونانية ماريا ساكاري نظيرتها التشيكية ليندا نوسكوفا، وتأهلت اليابانية ناومي أوساكا على حساب الألمانية لورا سيجموند.

كما صعدت الفرنسية إلسا جاكيمو بالفوز على التشيكية ليندا فروهفيرتوفا.