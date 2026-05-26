أصدرت إسرائيل أمرا بمصادرة أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة شمال القدس، بحسب ما أفادت به منظمة إسرائيلية غير حكومية، اليوم الثلاثاء.

ووفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، يُعرف الموقع باسم "النبي صموئيل"، ويُعتقد في التقاليد المسيحية واليهودية أنه يضم قبر النبي صموئيل، كما يحتوي على مسجد مملوك للأوقاف الإسلامية الفلسطينية.

وقالت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، في بيان: "هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الإدارة المدنية الإسرائيلية بمصادرة موقع مقدس مملوك للوقف الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة".

وبحسب الأمر الإسرائيلي الصادر في 9 مايو والمنشور هذا الأسبوع، فإن مساحة الأراضي التي ستتم مصادرتها تبلغ 109.79 دونمات (نحو 11 هكتارا)، وتشمل طرق وصول وأراضي زراعية ومسجدا.

وفي سياق منفصل، أكد مسئول عسكري إسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية بدأت تنفيذ عمليات تتجاوز ما يسمى "الخط الأصفر" في جنوب لبنان، والذي يمتد على عمق نحو 10 كيلو مترات داخل الأراضي اللبنانية.

وزعم المسئول العسكري: "الجيش الإسرائيلي يعمل بشكل موجه خلف خط الدفاع الأمامي من أجل إزالة التهديدات المباشرة ضد إسرائيل وجنود الجيش، وذلك وفقا لتوجيهات المستوى السياسي"، بحسب قوله.

وأضاف: "لا يمكن تقديم تفاصيل محددة بشأن مواقع الجنود".