 رغم هدنة معلنة من واشنطن.. نتنياهو: نعمّق عملياتنا في لبنان والجيش يعمل بقوات كبيرة على الأرض - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 مايو 2026 9:02 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

رغم هدنة معلنة من واشنطن.. نتنياهو: نعمّق عملياتنا في لبنان والجيش يعمل بقوات كبيرة على الأرض

الأناضول
نشر في: الثلاثاء 26 مايو 2026 - 8:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 مايو 2026 - 8:45 م

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، عن توسيع العدوان على لبنان "بقوات كبيرة على الأرض"، وذلك رغم هدنة معلنة من واشنطن في البلد العربي حتى مطلع يوليو المقبل.

جاء ذلك خلال كلمة له في مستهل اجتماع المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، وفق بيان لمكتبه.

وقال نتنياهو: "نعمّق عملياتنا في لبنان والجيش الإسرائيلي يعمل بقوات كبيرة على الأرض ويسيطر على مناطق استراتيجية (دون تحديد)".

وزعم أن الجيش "يحصّن الشريط الأمني من أجل حماية بلدات الشمال".

ويتصاعد يوميا العدوان الإسرائيلي على بلدات الجنوب اللبناني في خرق لوقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل الذي مددته الولايات المتحدة حتى مطلع يوليو المقبل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك