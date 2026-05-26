محمود الخطيب يؤدي مناسك الحج في الأراضي المقدسة

حرص محمود الخطيب رئيس الأهلي، على أداء مناسك الحج هذا العام، حيث ظهر خلال تواجده في الأراضي المقدسة أثناء الوقوف بعرفة.

ورافق الخطيب خلال أداء المناسك الإعلامي عمرو الليثي، إلى جانب الشيخ سيد عبد البارئ، في أجواء روحانية مميزة.

ونشر عمرو الليثي صورة تجمعه بالخطيب عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، وعلّق عليها قائلًا: «من عرفات الله مع أخي العزيز كابتن محمود الخطيب وفضيلة الشيخ سيد عبد البارئ».

وعلى جانب آخر، كشفت إحصائيات موقع «سوفا سكور» عن تراجع المعدلات الهجومية لفريق الأهلي خلال الموسمين الأخيرين في الدوري المصري الممتاز، مقارنة بموسم 2023-2024 الذي شهد تسجيل الفريق 75 هدفًا.

وسجل الأهلي خلال موسم 2025-2026 نحو 44 هدفًا واستقبل 24، بينما سجل في موسم 2024-2025 عدد 52 هدفًا مقابل استقبال 18 هدفًا، في حين يُعد موسم 2022-2023 الأفضل دفاعيًا بعدما استقبل الفريق 13 هدفًا فقط.