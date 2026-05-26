ترامب بعد خضوعه للفحص الطبي السنوي: صحتي ممتازة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن وضعه الصحي «ممتاز»، وذلك عقب خضوعه للفحص الطبي السنوي، وقبل أيام قليلة من بلوغه الثمانين من العمر.

وقال ترامب، الذي يُعد أكبر رئيس منتخب سنًا في تاريخ الولايات المتحدة، عبر منصته «تروث سوشال»، بعد خضوعه للفحص الطبي في مستشفى عسكري قرب واشنطن: «سارت الأمور بشكل ممتاز».

وخضع ترامب لفحصه الطبي السنوي، الثلاثاء، في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن حالته الصحية، وذلك في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني قرب العاصمة الأمريكية واشنطن.

وعادة ما يُنشر ملخص للفحوصات الطبية التي يخضع لها الرئيس الأمريكي بعد ساعات أو أيام قليلة، إلا أن مستوى التفاصيل المعلنة يخضع لتقدير البيت الأبيض، وفقًا لشبكة «سكاي نيوز عربية».