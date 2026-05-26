باكستان تخطط لزيادة احتياطياتها النفطية في ظل أزمة مضيق هرمز

أظهرت وثيقة حكومية تداولها منتجو النفط وعدد من الشركات الرائدة في العالم أن باكستان تعتزم زيادة التخزين المحلي للنفط الخام والمنتجات المكررة لرفع أمن الطاقة في البلاد.

وعلى الرغم من اعتماد باكستان على الإمدادات عبر مضيق هرمز لنحو 90% من وارداتها من النفط والغاز الطبيعي المسال، فإنها لا تمتلك احتياطيات نفطية استراتيجية.

وجعل ذلك إسلام آباد عُرضة للتأثر بصدمات الإمداد الناجمة عن حرب إيران، حتى مع تقييد برنامج الإقراض الخاص بها مع صندوق النقد الدولي لمساحة المخزونات الطارئة المملوكة للدولة والتي تتسم بالتكلفة الباهظة.

وجاء في الوثيقة، التي اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أن وزارة الطاقة تقترح بناء احتياطيات نفطية استراتيجية وكذلك إنشاء مرافق تخزين تجارية، من خلال محطات تخزين خاضعة لنظام المناطق الجمركية ومصافي تكرير وشركات تسويق نفطي.

وتسعى الوزارة أيضا إلى زيادة عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز وإجراء تحسينات في مصافي التكرير وتعزيز قطاع التكرير والتسويق والتوزيع.

وقالت الوزارة في الوثيقة: "يتطلب أمن النفط في باكستان وجود احتياطيات للطوارئ وقدرة إمداد محلية أقوى".